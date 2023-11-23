Родригао высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Сочи»

Защитник «Зенита» Родригао высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Сочи» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Мой настрой всегда одинаков — провести максимально хорошую и качественную игру, чтобы помочь команде набрать три очка. Думаю, у команды точно такой же настрой, потому что эта победа нам очень важна и нужна. «Сочи» — не чужой для меня клуб, вы правы. Меня с большим теплом приняли там, когда я впервые приехал в Россию, но сейчас я защищаю цвета другого клуба и сделаю всё от меня зависящее, всё возможное, чтобы «Зенит» победил в субботу.

Плохие результаты сочинцев? Если честно, не слежу ежедневно за тем, что происходит в «Сочи», поэтому не могу высказать мнение о том, почему в этом сезоне у команды игра не складывается. Сомневаюсь в том, что это связано с моим уходом, потому что уже больше года прошло. Возможно, в прошлом сезоне это ещё как-то могло повлиять, но уж точно не в этом. Нас ждёт непростая игра, но мы точно сделаем всё для того, чтобы победить», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».