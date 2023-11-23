Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о восстановлении Эриксена и Хойлунда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о восстановлении полузащитника Кристиана Эриксена и нападающего Расмуса Хойлунда. Оба футболиста получили повреждения в матче 12-го тура АПЛ с «Лутон Таун» (1:0).

«Кристиану понадобится немного больше времени. Пройдёт несколько недель, прежде чем он вернётся. Расмус Хойлунд не так уж плох. Матч с «Эвертоном» достаточно скоро, но мы работаем над этим. Мы не уверены, сможет ли он это сделать, но, надеюсь, на следующей неделе он вернётся в состав», — приводит слова главного тренера официальный сайт клуба.

В грядущее воскресенье, 26 ноября, подопечные тен Хага встретятся с «Эвертоном» в рамках 13-го тура АПЛ. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.