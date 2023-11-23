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Игрок «Юнайтед» Шоу восстановился от травмы и может принять участие в грядущем туре АПЛ

Игрок «Юнайтед» Шоу восстановился от травмы и может принять участие в грядущем туре АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что защитник «красных дьяволов» Люк Шоу восстановился после травмы, полученной им в минувшем августе, и допустил, что игрок сможет принять участие в ближайшем матче команды в АПЛ.

«Люк Шоу тренировался с командой последние две недели. Мы очень надеемся, что он вернётся в состав к воскресной игре», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в августе английский футболист получил мышечную травму, из-за которой в нынешнем сезоне сыграл всего два матча в составе «Манчестер Юнайтед».

В грядущее воскресенье, 26 ноября, подопечные тен Хага встретятся с «Эвертоном». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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