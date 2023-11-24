Семшов: с таким подбором футболистов «Спартак» должен бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает, что с текущим подбором футболистов «Спартак» должен бороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«У «Спартака» есть нестабильность в выборе состава. Передряги с футболистами тоже сказываются и, наверное, завышенные ожидания. В некоторых матчах неплохо смотрелись, но мы привыкли видеть «Спартак» на других высотах. Абаскаль работает в клубе второй сезон, пришли один‑два новых футболиста, остальные сыгрались. Они должны себя чувствовать комфортнее. Тренер должен уже знать обойму, а мы ее не видим.

С таким подбором футболистов они должны идти в тройке и бороться за золотые медали», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 24 очка за 15 туров. В следующем матче в рамках чемпионата красно-белые сыграют с «Балтикой». Игра пройдёт в Калининграде 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.