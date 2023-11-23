Бабич: Абаскаль упорно работает, «Спартак» достоин бороться за все возможные трофеи

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль упорно работает, а также заявил, что «Спартак» достоин бороться за все возможные трофеи.

«Спартак» — большой клуб. Здесь всё очень хорошо организованно. Команда достойна бороться за все возможные трофеи.

Нам ещё есть куда расти в футбольном плане, мы прибавляем от матча к матчу. Сейчас мы немного меняем систему игры, ещё набираем форму. Я вижу, как Абаскаль упорно работает, чтобы сделать нас сильнее», — приводит слова Бабича «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 24 очка за 15 туров. В следующем матче в рамках чемпионата красно-белые встретятся с «Балтикой». Игра пройдёт в Калининграде 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.