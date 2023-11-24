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Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли попал в ДТП

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли попал в ДТП
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Бывший нападающий сборной Италии, «Интера» и «Манчестер Сити», ныне выступающий за турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор», Марио Балотелли попал в ДТП.

По данным Corriere dello Sport, авария произошла недалеко от итальянского города Брешиа 23 ноября. 33-летний футболист вышел из салона своего автомобиля, пошатываясь. Сработали все подушки безопасности автомобиля. Итальянскому футболисту была оказана медицинская помощь и проведён тест на алкоголь.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Балотелли принял участие в пяти матчах и забил три гола. Контракт игрока с «Адана Демирспор» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.

В прошлом сезоне Балотелли выступал за швейцарский «Сьон» и провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами.

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