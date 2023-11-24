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Экс-игрок «Химок» Дулаев — о Садыгове: он забил три гола в РПЛ. Не каждый так может

Экс-игрок «Химок» Дулаев — о Садыгове: он забил три гола в РПЛ. Не каждый так может
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Бывший нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев высказался о футболисте подмосковной команды Илье Садыгове.

«Да, видно, что пропустил школу, никто не спорит. Но человек выкладывается так, как многим не снилось. Хотя мог бы ничего не делать и всё равно бы играл. Я вообще любитель статистики. Илья забил в РПЛ три мяча. Это же о чём-то говорит? Не каждый же так может, верно? Он бы не забил три гола, не будь его отец владельцем клуба? Так голы забивает не его отец! Ещё раз: Илья работает чуть ли не больше всех, выполняет сумасшедший объём работы — как не давать играть такому футболисту? Я верю, что футбольный бог не даёт просто так забить Акинфееву. У нас люди по 10 лет играют в РПЛ и забить не могут», — приводит слова Дулаева Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний Садыгов провёл восемь матчей за «Химки» в Мелбет Первой лиге и не записал на свой счёт результативных действий. В прошлой кампании нападающий забил один гол в 20 матчах РПЛ.

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