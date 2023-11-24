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Сборная Германии обыграла Испанию и вышла в полуфинал ЧМ до 17 лет

Сборная Германии обыграла Испанию и вышла в полуфинал ЧМ до 17 лет
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Сегодня, 24 ноября, состоялся матч 1/4 финала юношеского чемпионата мира до 17 лет между сборными Испании и Германии. Команды играли на стадионе «Международный стадион Джакарты» в Джакарте (Индонезия). Стартовый свисток прозвучал в 11:30 мск. Номинальные гости одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 64-й минуте ударом с 11-метровой отметки. Отличился Парис Бруннер, выступающий за дортмундскую «Боруссию».

В 1/2 финала Германия сыграет с победителем пары Бразилия — Аргентина, которые начнут свой матч сегодня в 15:00 мск. Во второй половине турнирной сетки сыграют пары Франция — Узбекистан и Мали — Марокко.

Юношеский чемпионат мира до 17 лет проводится в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.

U17 ЧМ-2023 . 1/4 финала
24 ноября 2023, пятница. 11:30 МСК
Испания U17
Окончен
0 : 1
Германия U17
0:1 Бруннер – 64'    
Удаления: Jimenez – 90+11' / нет
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