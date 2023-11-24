Сборная Германии обыграла Испанию и вышла в полуфинал ЧМ до 17 лет

Сегодня, 24 ноября, состоялся матч 1/4 финала юношеского чемпионата мира до 17 лет между сборными Испании и Германии. Команды играли на стадионе «Международный стадион Джакарты» в Джакарте (Индонезия). Стартовый свисток прозвучал в 11:30 мск. Номинальные гости одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 64-й минуте ударом с 11-метровой отметки. Отличился Парис Бруннер, выступающий за дортмундскую «Боруссию».

В 1/2 финала Германия сыграет с победителем пары Бразилия — Аргентина, которые начнут свой матч сегодня в 15:00 мск. Во второй половине турнирной сетки сыграют пары Франция — Узбекистан и Мали — Марокко.

Юношеский чемпионат мира до 17 лет проводится в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.