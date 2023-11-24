Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: расписание матчей 14-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 24 ноября, стартует 14-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.

24 ноября, пятница:

18:00 мск. «Аль-Иттифак» — «Аль-Иттихад»;

18:00 мск. «Аль-Таавун» — «Эр-Рияд»;

21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Охдуд»;

21:00 мск. «Аль-Таи» — «Аль-Раед».

25 ноября, суббота:

18:00 мск. «Аль-Хазм» — «Аль-Хиляль»;

21:00 мск. «Аль-Ахли» — «Аль-Шабаб»;

21:00 мск. «Аль-Вахда» — «Аль-Халидж»;

21:00 мск. «Аль-Фатех» — «Аль-Фейха»;

21:00 мск. «Дамак» — «Абха».

В данный момент «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу Саудовской Про-Лиги, набрав 35 очков после 13 проведённых матчей. «Аль-Наср» находится на второй позиции. У команды, за которую выступает знаменитый Криштиану Роналду, 31 очко после аналогичного количества встреч. Топ-3 замыкает «Аль-Ахли» с 26 очками.