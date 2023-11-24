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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: конфликт с Вараном? Не знаю, о чём вы, это всё слухи

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: конфликт с Вараном? Не знаю, о чём вы, это всё слухи
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о том, что у него есть конфликт с защитником «красных дьяволов» Рафаэлем Вараном.

«Проблемы с Вараном? Я не знаю, о чём вы говорите. Это слухи. Рафаэль — важный игрок для нас, но внутри команды существует конкуренция, которая должна быть в таком топ-клубе, как наш», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что французский защитник рассматривает варианты с тем, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клубы из Саудовской Аравии или в мюнхенскую «Баварию». В нынешнем сезоне Варан принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

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