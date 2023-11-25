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«ПСЖ» — «Монако»: Дембеле и Витинья забили два мяча подряд, гости ответили одним

«ПСЖ» — «Монако»: Дембеле и Витинья забили два мяча подряд, гости ответили одним
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В эти минуты проходит встреча 13-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако». Матч проводится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 13-й тур
24 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 2
Монако
Монако
1:0 Рамуш – 18'     1:1 Минамино – 22'     2:1 Мбаппе – 39'     3:1 Дембеле – 70'     4:1 Vitinha – 72'     4:2 Балогун – 75'     5:2 Коло Муани – 90+6'    

На 18-й минуте матча португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя всего лишь четыре минуты японский футболист «Монако» Такуми Минамино сравнял счёт. Ближе к концу первого тайма нападающий парижан Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

На 71-й минуте Усман Дембеле увеличил преимущество «ПСЖ». Ассист на счету Фабиана Руиса. Спустя пару минут португальский полузащитник Витинья довёл счёт до разгромного с передачи Мбаппе. Однако «Монако» тут же отыграл один мяч: американский форвард Фоларин Балогун отличился с передачи Минамино.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 27 очков в 12 проведённых матчах. «Монако» находится на третьей строчке. У команды, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, 24 очка после аналогичного количества встреч.

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