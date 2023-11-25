«ПСЖ» — «Монако»: Дембеле и Витинья забили два мяча подряд, гости ответили одним

В эти минуты проходит встреча 13-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако». Матч проводится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте матча португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя всего лишь четыре минуты японский футболист «Монако» Такуми Минамино сравнял счёт. Ближе к концу первого тайма нападающий парижан Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

На 71-й минуте Усман Дембеле увеличил преимущество «ПСЖ». Ассист на счету Фабиана Руиса. Спустя пару минут португальский полузащитник Витинья довёл счёт до разгромного с передачи Мбаппе. Однако «Монако» тут же отыграл один мяч: американский форвард Фоларин Балогун отличился с передачи Минамино.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 27 очков в 12 проведённых матчах. «Монако» находится на третьей строчке. У команды, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, 24 очка после аналогичного количества встреч.