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«Зенит» — «Сочи»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Сочи»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 ноября, в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» встретится с «Сочи». Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный судья матча — Кирилл Левников. Время начала встречи — 15:15 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 15 туров чемпионата России «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Сочи» заработал десять очков и расположился на 16-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого после 15 туров в активе 32 балла.

В первом круге текущего сезона российского чемпионата сине-бело-голубые обыграли «Сочи» со счётом 2:0.

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