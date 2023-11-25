Бобёр: если «Крылья Советов» исправят все ошибки, сумеют задержаться в топе РПЛ

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр выразил уверенность в том, что самарский клуб может задержаться вверху турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
«Уверен, что у самарцев есть все предпосылки, чтобы задержаться наверху. Они понимают, за счёт чего у них очки отобрали, из-за чего что-то шло не так. Если они сумеют исправить все те моменты, из-за которых что-то пошло не так, то «Крылья» по-прежнему будут в топе чемпионата России», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.
В данный момент «Крылья Советов» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 15 проведённых матчах. Сегодня, 25 ноября, самарцы примут у себя дома московский «Локомотив» в рамках 16-го тура РПЛ.
- 25 ноября 2023
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