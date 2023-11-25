На матче ЦСКА — «Динамо» тестируют систему офсайдных линий

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На матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Динамо» (1:1), который проходит сейчас, тестируют систему офсайдных линий.

Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что на дерби будут присутствовать сотрудники РПЛ и китайские коллеги из компании Rigour Tech, которые завершили процесс сертификации системы офсайдных линий в ФИФА. Если обновление понравится, то, скорее всего, в будущих турах система будет использоваться официально.

Напомним, офсайдные линии в МИР РПЛ не используются с сезона-2022/2023 из-за смены провайдера системы VAR.

На данный «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).