Гендиректор «Динамо» Пивоваров: наконец-то Тюкавин забил Акинфееву

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, кто из игроков московской команды впечатлил его в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

«Хорошо сыграл Карраскаль, Муми. Костя проявил себя — наконец забил гол Игорю Акинфееву. Поздравляем. У Бителло два мяча. Считаю, что команда заслужила победу», — передает слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Тюкавин забил победный мяч в сегодняшнем матче с ЦСКА. 21-летний россиянин отмечался голами в 13-м туре РПЛ с «Уралом» (2:1), в 14-м с «Сочи» (3:3) и в 15-м туре с «Оренбургом» (2:0). Кроме того, Тюкавин забил мяч в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:1).

В нынешнем сезоне Тюкавин за «Динамо» сыграл 18 матчей во всех турнирах, где отметился семью мячами и пятью голевыми передачами.