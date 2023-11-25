«Байер» Алонсо выиграл 13 матчей подряд

В субботу, 25 ноября, «Байер» на выезде разгромил «Вердер» в матче 12-го тура чемпионата Германии — 3:0. Таким образом, эта победа стала для леверкузенской команды 13-й кряду. «Байер» ни разу не проигрывал в текущем сезоне.

В последний раз в официальном матче «Байер» уступал в конце прошлого сезона — 27 мая. Это произошло в матче чемпионата Германии с «Бохумом» — 0:3. На протяжении последующих 19 матчей леверкузенцы обыгрывали такие команды, как «Тевтония Оттензен» (8:0), «Лейпциг» (3:2), «Боруссия» Мёнхенгладбах (3:0), «Дармштадт» (5:1), «Хеккен» (4:0), «Хайденхайм» (4:1), «Майнц» (3:0), «Мольде» (2:1), «Кёльн» (3:0), «Вольфсбург» (2:1), «Карабах» (5:1), «Фрайбург» (2:1) и «Зандхаузен» (5:2), «Хоффенхайм» (3:2), «Карабах» (1:0) и «Унион Берлин» (4:0). Также подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью с «Баварией» (2:2).

Свой следующий матч «Байер» проведёт в четверг, 30 ноября. Команда Алонсо на выезде встретится со шведским «Хекеном» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало игры — в 23:00 мск.