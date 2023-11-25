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Полузащитник «Крыльев» Бабкин: Казарцев потерял контроль за игрой

Полузащитник «Крыльев» Бабкин: Казарцев потерял контроль за игрой
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин поделился мнением о работе арбитра Василия Казарцева на матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарцы играли с «Локомотивом» (3:3).

«Я не люблю комментировать судейство. Мне показалось, что главный арбитр сегодня контроль игры потерял. А в остальном ничего больше не хочу говорить про судейство. Пусть другие с этим разбираются», – приводит слова Бабкина Metaratings.ru.

Напомним, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ранее назвал судей матча «позором футбола», а тренер железнодорожников Михаил Галактионов высказался нецензурно в послематчевом интервью, назвав судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»).

«Крылья Советов» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 играх. «Локомотив» находится на шестой позиции. У железнодорожников 25 очков после аналогичного количества встреч.

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