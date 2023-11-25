Защитник «Динамо» Бальбуэна: мы знаем, что бороться за титул будет сложно

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о турнирных перспективах своей команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Впереди ещё много игр. Мы знаем, что это будет очень сложно. Есть много хороших команд, которые сражаются на вершине таблицы. Но мы верим в свою работу. Мы знаем, что нам есть что улучшить, но мы на правильном пути», — приводит слова Бальбуэна журналист Фабио Алейшо в своём-телеграм канале.

На данный момент динамовцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков после 16 туров. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. В следующем туре бело-голубые в родных стенах сразятся с «Рубином». Игра состоится в понедельник, 4 декабря.