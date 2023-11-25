Карраскаль: «Динамо» сильнее ЦСКА? В этом году все команды сильные

Бывший полузащитник московского ЦСКА, а ныне игрок «Динамо» Хорхе Карраскаль после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с армейцами (3:2) заявил, что в нынешнем сезоне все команды сильные.

«Динамо» сильнее ЦСКА? Все команды сильные в этом году. У нас сильная команда. Повезло, что сегодня выиграли», — передаёт слова Карраскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Карраскаль появился после перерыва и поучаствовал в победном голе, где забитым мячом отметился Константин Тюкавин.

Напомним, динамовцы уступали после первого тайма со счётом 1:2, однако смогли переломить ход игры. На данный момент после 16 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.