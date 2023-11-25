Гузина: «Балтика» не играла хорошо, раз мой полёт в сугроб запомнился больше всего

Нападающий калининградской «Балтики» Гедеон Гузина прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче со «Спартаком» (0:2), а также высказался о своём праздновании гола. Напомним, Гузина забил гол и отпраздновал его, прыгнув в сугроб. Вскоре мяч отменили из-за офсайда.

«К сожалению, мой полёт в сугроб — самое запоминающееся из сегодняшнего матча. Это значит, что мы не играли хорошо. Я думал, что мой гол засчитали — не смотрел на лайнсмена. Радовался от всего сердца, потому что думал, что это приносит нам очко. Сегодня были моменты. К сожалению, не забил. Такое бывает», — передаёт слова Гузины корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 25 ноября, прошла встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». «Спартак» обыграл «Балтику» со счётом 2:0.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.