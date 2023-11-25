Игрок «Балтики» Гузина отпраздновал гол, прыгнув в сугроб, однако мяч отменили

Нападающий калининградской «Балтики» Гедеон Гузина в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2) отпраздновал гол, прыгнув в сугроб.

Фото: кадр из трансляции

На 83-й минуте при счёте 0:1 Кристиан Бистрович сделал подачу в штрафную, Гузина подставил голову и отправил мяч под перекладину. После этого нападающий прыгнул сугроб, однако вскоре мяч отменили из-за офсайда Гузины.

При этом через пять минут красно-белые смогли упрочить преимущество. Олег Рябчук из глубины сделал заброс в штрафную, где Александр Соболев набежал и прострелил во вратарскую на Квинси Промеса, который замкнул передачу в касание.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.