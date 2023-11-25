Хавбек «Динамо» Бителло: конечно, мы думаем о титуле и собираемся бороться за него

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о турнирных перспективах своей команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, мы думаем о титуле. Мы думаем об этом постоянно и собираемся бороться за него. Мы находимся на третьем месте, и теперь нам нужно догнать наших соперников. Но с сегодняшнего дня мы думаем о следующей игре в Кубке и о победе над «Зенитом», — приводит слова Бителло журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

На данный момент динамовцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков после 16 туров. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. В следующем туре бело-голубые в родных стенах сразятся с «Рубином». Игра состоится в понедельник, 4 декабря.