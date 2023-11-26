Доку в игре с «Ливерпулем» поставил рекорд сезона в АПЛ по числу обводок за матч

Бельгийский нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку совершил 11 обводок в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ливерпуля» (1:1). Это рекорд нынешнего сезона в АПЛ, сообщает телеграм-канал Project U21: таланты мирового футбола.

Также Доку установил рекорд по числу обводок за матч среди всех игроков «Манчестер Сити» в чемпионате за последние восемь сезонов и рекорд среди всех игроков АПЛ, игравших против «Ливерпуля» с сезона-2006/2007.

В матче с «Ливерпулем» Доку отыграл все 90 минут. 21-летний бельгиец провел за команду в нынешнем сезоне 15 матчей, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Он начинал сезона в составе «Ренна», за который успел провести до перехода две встречи в Лиге 1 и отметиться одним голом.