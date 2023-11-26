Игрок «Балтики» Остойич: обидное поражение «Спартаку». Мы заслужили забрать минимум очко

Защитник «Балтики» Иван Остойич прокомментировал поражение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Вчера были тяжелейшие условия. На поле не было возможности играть в футбол. Такого ещё никогда не было в моей карьере! Мяч было абсолютно не видно на поле. Не понимаю, почему не было другого мяча. Также стоит сказать про их белую форму. Игроков «Спартака» тоже было сложно рассмотреть на поле. Игра шла до первого гола. Обе команды пытались максимально упростить игру, делали множество забросов. Просто у «Спартака» получилось забить свои моменты, а у нас нет. Очень обидно за это поражение. «Балтика» заслужила забрать как минимум одно очко вчера. У нас было больше голевых моментов», — сказал Остоич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.