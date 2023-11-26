«При такой погоде мучаются все». Бубнов — о матче «Балтики» и «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 16-го тура чемпионата России «Балтика» — «Спартак» (0:2).

«При такой погоде мучаются все: игроки, зрители на стадионе, болельщики у экранов. Ничего не видно, всё белое — мяч, форма «Спартака», поле, хотя его приводили в порядок. Ждать качественного футбола в таких условиях нереально. На первый план по такой игре выходят морально-волевые качества, умение бороться. Преимущество получает команда, которая играет в силовой футбол, много прессингует — в конкретном случае условия были более благоприятными для «Балтики».

Надо признать, что калининградская команда старалась использовать обстоятельства. Но «Спартак» оказался готов к этому. Команда Абаскаля выдержала давление, да ещё и Максименко выручал. Грубых ошибок в обороне гостям удалось избежать, провели встречу без провалов. В первом тайме удалось реализовать свой момент, Соболев помог забить Хлусевичу. Правда, здесь вратарь неудачно сыграл — такие мячи вратари должны отбивать.

Ко второму тайму адаптировались, вообще ничего не дали «Балтике» создать. Сами же пытались действовать в привычном стиле, даже на таком поле комбинационную игру показывать. Но счёт был скользкий почти до самого конца. Когда ещё один момент спартаковцы реализовали — Промес забил с помощью Соболева — стало всё ясно», — приводит слова Бубнова Sportbox.