Ловчев: удивительно, что на таком поле «Спартак» не допускал ляпов в обороне

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о матче 16-го тура чемпионата России «Балтика» — «Спартак» (0:2).

«Создавать на таком поле было сложно, поэтому созидательной игры не получилось — но удивительно, что на таком поле красно-белые не допускали ляпов в обороне, отыграли надёжно, хотя и моменты у «Балтики» были, но Максименко выручал. Ещё более удивительно, что в таких условиях надежен был Дуарте.

Отсутствие своих ошибок (а «Спартак» нечасто играет на ноль) — это очень серьезный фактор в борьбе за результат. Но это совсем не значит, что «Спартак» возвращается в золотую гонку — чемпионом будет «Зенит».

Отдельно скажу по ситуации с условиями проведения матча. У нас каждый год повторяется плюс-минус одно и то же. Играем в феврале после возобновления чемпионата, в декабре завершаем осеннюю часть. Регулярно поднимается один и тот же вопрос — как так получилось, что в одном городе России стадион построили к ЧМ с крышей, в а во всех остальных без крыши?» — написал Ловчев в телеграм-канале.