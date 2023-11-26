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Капитан «Балтики» Остойич: мы не вылетим. Полностью уверен, что останемся в РПЛ!

Капитан «Балтики» Остойич: мы не вылетим. Полностью уверен, что останемся в РПЛ!
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Капитан калининградской «Балтики» Иван Остойич выразил уверенность в том, что клуб сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«Впереди нас ждёт ещё две игры в РПЛ до зимней паузы. Мы хотим выжать из них максимум. После этого уже можно будет подводить какие-то промежуточные итоги. Не считаю «Балтику» претендентом на вылет из РПЛ! Я вижу, что у нас есть хорошее качество и уровень игры сейчас. Полностью уверен в том, что мы останемся в РПЛ по итогам этого сезона!», — сказал Остойич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В данный момент «Балтика» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 12 очков после 16 проведённых матчей.

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