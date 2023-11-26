Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне рассказал, когда он вернётся в строй после травмы

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о том, когда он восстановится от травмы, полученной им в начале нынешнего сезона.

«Если всё будет складываться хорошо, то, надеюсь, я вернусь в строй и начну играть за «Манчестер Сити» вскоре после Нового года», — приводит слова City Xtra.

Напомним, бельгийский полузащитник получил травму в минувшем августе в матче первого круга английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который закончился уверенной победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0. Сообщалось, что Де Брёйне может пропустить три-четыре месяца.

В минувшем сезоне 32-летний футболист принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 31 результативной передачей. Действующий контракт бельгийца с клубом рассчитан до лета 2025 года.