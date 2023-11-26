Президент «Урала»: правильно настроились на «Краснодар». Ждали тяжелейшего матча

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).

«Мы были очень правильно настроены сегодня на матч против «Краснодара». Все понимали, что нас ждёт тяжелейший матч с лидером нашего чемпионата. Нельзя было выйти на поле, опустив голову вниз.

Я всегда говорю: тяжело играть после матчей сборных. «Краснодару» сегодня было непросто во многом из-за этого. Особенный настрой Гончаренко? Точно сказать не могу, тут лучше у него спрашивать. Всегда приятно обыгрывать лидера чемпионата! Пока рано что-либо говорить, нам ещё играть и играть. Вся борьба впереди», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.