Тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).

«Можно сказать, что мы по делу выиграли, хорошо оборонялись, не давали сопернику разбежаться. Перед игрой говорили, что без атаки не может быть хорошей обороны, поэтому хорошо атаковали.

Будет ли победа глотком свежего воздуха? Между победой и поражением разница условная, любая команда может при любом неверном действии повернуть чашу весов в свою сторону. Надеемся, что будем продолжать побеждать. В тех матчах, в которых мы проигрывали, по качеству игры у нас претензий не было», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» располагается на 11-й позиции. У этой команды 19 очков после аналогичного количества встреч.