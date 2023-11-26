Сафонов рассказал о своём состоянии после столкновения с Торменой в матче с «Уралом»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своём состоянии здоровья после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, «быки» проиграли со счётом 1:3.

«Со мной всё нормально», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, в компенсированное время первого тайма Сафонов выбежал за пределы штрафной с целью подстраховать оборону, но в итоге он и защитник «быков» Витор Тормена столкнулись головами. Тормену сразу заменили, а Сафонов доиграл первый тайм. После перерыва вместо него на поле появился Станислав Агкацев.

«Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. «Урал» располагается на 11-й позиции. У этой команды 19 очков после аналогичного количества встреч.