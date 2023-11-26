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Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: травма Сафонова — несчастный случай и недопонимание

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: травма Сафонова — несчастный случай и недопонимание
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о травме вратаря «быков» Матвея Сафонова.

«Травма Сафонова — несчастный случай и недопонимание. Не услышали друг друга. Матвей играет высоко, страховал, успевал сыграть, но либо не понял его защитник, либо не услышал, поэтому и произошло столкновение», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 26 ноября, состоялась встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром». «Урал» одержал победу со счётом 3:1.

В компенсированное время первого тайма Сафонов выбежал за пределы штрафной с целью подстраховать оборону, но в итоге он и защитник «быков» Витор Тормена столкнулись головами. Тормену сразу заменили, а Сафонов доиграл первый тайм. После перерыва вместо него на поле появился Станислав Агкацев.

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