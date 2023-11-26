Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении во время матча

Фанаты «Балтики» и «Спартака» (0:2) подрались в подтрибунном помещении во время матча 16-го тура МИР РПЛ, который проходил на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Спартаковцы были пьяные, орали оскорбления в адрес ЦСКА, а потом переключились на «Балтику». И так было на всех секторах, где кучно сидели болельщики «Спартака». Нам это не понравилось, предложили выйти пообщаться. Полиция пришла только через 15 минут», — приводит сообщение фанатов «Балтики» телеграм-канал Ultras Action.

Напомним, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.