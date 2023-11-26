Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров: после дебилизма в матче «Балтика» — «Спартак» футбол обсуждать не надо

Быстров: после дебилизма в матче «Балтика» — «Спартак» футбол обсуждать не надо
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров заявил, что после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0) футбол обсуждать не надо.

«Матч «Краснодара»? Не смотрел. Так и напишите. После матча «Балтика» — «Спартак» выключил телевизор. Расклад в турнирной таблице? Не знаю расклада. После «Балтика» — «Спартак» я выключил телевизор. Я не видел мяча и не видел «Спартака» на поле. Это просто ненормально! Те люди, которые отвечали за происходящее, должны были быть уволены на следующий день с официальными заявлениями. Но я этого не увидел. Поэтому дальше футбол обсуждать не надо после такого дебилизма», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
В РПЛ объяснили, почему «Спартак» играл в белой форме в снегопад
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android