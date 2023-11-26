Быстров: после дебилизма в матче «Балтика» — «Спартак» футбол обсуждать не надо

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров заявил, что после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0) футбол обсуждать не надо.

«Матч «Краснодара»? Не смотрел. Так и напишите. После матча «Балтика» — «Спартак» выключил телевизор. Расклад в турнирной таблице? Не знаю расклада. После «Балтика» — «Спартак» я выключил телевизор. Я не видел мяча и не видел «Спартака» на поле. Это просто ненормально! Те люди, которые отвечали за происходящее, должны были быть уволены на следующий день с официальными заявлениями. Но я этого не увидел. Поэтому дальше футбол обсуждать не надо после такого дебилизма», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.