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Отец тренера «Ариса»: сказал сыну, чтобы на Севикяна обратили внимание

Отец тренера «Ариса»: сказал сыну, чтобы на Севикяна обратили внимание
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Николай Шпилевский, отец главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался о полузащитнике «Пари НН» Эдгаре Севикяне.

«Севикян сто процентов помог бы «Арису». Его стиль игры импонирует Алексею Шпилевскому. Мне Эдгар очень нравится, даже скажу больше — эта история пошла от меня. Я смотрю матчи, вижу, что футболист действительно классный. Сказал сыну, чтобы на него обратили внимание. Собрали о нём информацию, но пока не более того.

Насколько реально привезти Севикяна на Кипр? Сложно говорить. У него есть свои агенты. Возможно, у него есть предложения из более топовых чемпионатов. Но, если бы трансфер в «Арис» состоялся, он бы оказался в надёжных тренерских руках, это было бы отлично для его дальнейшего развития», — приводит слова Шпилевского-старшего «РБ Спорт».

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