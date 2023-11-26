Болельщик «Факела» в конце матча выбежал на поле и сбил вратаря «Рубина» Дюпина

Болельщик воронежского «Факела» в конце матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1) выбежал на поле и сбил вратаря казанцев Юрия Дюпина.

Случилось это на последних минутах игры. Фанат воронежцев выбежал из сектора, и за ним побежал стюард, который догнал болельщика и повалил на газон. Однако из-за инерции они вместе сбили Дюпина, который стоял к ним спиной. Далее фаната вывели за пределы поля, и через несколько секунд прозвучал финальный свисток.

Единственный гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился полузащитник «Рубина» Руслан Безруков. Отметим, что 21-летний футболист отличился во втором матче кряду.

После этой победы в активе «Рубина» стало 25 очков. Казанский клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с 19 очками располагается на 10-м месте.