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«Ювентус» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 13-го тура Серии А

«Ювентус» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 13-го тура Серии А
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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбьязо, Маккенни, Рабьо, Костич, Кавилья, Кьеза, Влахович.

«Интер»: Зоммер, Дармиан, де Врей, Ачерби, Димарко, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

После 12 туров Серии А «Ювентус» набрал 29 очков и занимает второе место в таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате «Интер» заработал 31 очко и расположился на первой строчке.

В минувшем сезоне чемпионата команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Ювентус» обыграл «Интер» со счётом 2:0. Во втором круге «старая синьора» также одержала победу, но со счётом 1:0.

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