«Ювентус» — «Интер»: Аллегри не сможет сдержать команду Индзаги

26 ноября состоится матч Серии А «Ювентус» — «Интер». Начало – в 22:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.38. В случае если победит «Ювентус», сыграет коэффициент 3.40. На ничью можно сделать ставку за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Интер» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.99 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Интер» (26.11.2023)

Матч за лидерство в Серии А пройдёт в Турине. «Ювентус» сейчас идёт вторым, отставая от «Интера» на два очка. Так что в случае победы команда Массимилиано Аллегри возглавит турнирную таблицу. Но сделать это будет крайне сложно, ведь в соперниках «Интер» — клуб с сильнейшим составом в Серии А.

«Ювентус» в этом сезоне остался без еврокубков, и это стало благом для тренера. Спокойная работа в недельном цикле приносит плоды. Прямо сейчас туринцы идут на серии из пяти побед подряд, а не проигрывают уже семь матчей. Последнее поражение случилось ещё в сентябре от «Сассуоло». Назвать ярким футбол Аллегри никак не получается: львиная доля побед «Ювентуса» — с минимальным счётом. Но результат пока есть. Впрочем, Серия А не дошла ещё даже до экватора. Да и одно дело — обыгрывать середнячков чемпионата, которых можно победить на классе, другое — столкнуться с соперником, который в этом самом классе тебя превосходит.

«Интер», в отличие от соперника, в еврокубках играет. Но прямо сейчас это никак не помешает «нерадзурри». Всё потому, что в Лиге чемпионов миланцы уже гарантировали себе проход в следующий круг. А значит, спокойно могут сосредоточиться на матче с «Ювентусом». Серия побед у «Интера» в Серии А чуть меньше — четыре матча, а единственное поражение, что интересно, команда Симоне Индзаги потерпела также от «Сассуоло». Разумеется, клуб из Милана будет играть первым номером, пытаясь взломать насыщенную оборону туринцев. А взламывать, надо сказать, есть кем. 29 голов в 12 матчах — больше двух голов за игру в среднем. При этом пропустил «Интер» всего шесть мячей — 0,5 за игру.

Вряд ли нас ждёт искромётный футбол. У Массимилиано Аллегри прагматичный подход, а ввязываться с «Интером» в игру на встречных курсах — самоубийство. Будет много борьбы, тактических противостояний. Но всё-таки «Интер» выше классом и должен найти свой шанс. Рекомендуем ставку на победу гостей и ТМ 2.5 за 4.70 по линии Winline.

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Ставка: победа «Интера» и ТМ 2.5 за 4.70.

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