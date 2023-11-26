Родриго набрал девять очков по системе «гол+пас» в последних трёх матчах «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго записал на свой счёт девять результативных действий в последних трёх матчах команды. В активе игрока пять голов и четыре результативные передачи.

В воскресенье, 26 ноября, 22-летний бразилец оформил дубль и отдал один ассист в матче 14-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (3:0). В предыдущем туре чемпионата Испании футболист оформил дубль и сделал две результативные передачи в игре с «Валенсией» (5:1), а за три дня до этого по одному разу забил и ассистировал в матче Лиги чемпионов с португальской «Брагой» (3:0).

22-летний Родриго перешёл в «Реал» в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 100 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

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