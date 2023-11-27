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Тен Хаг: я раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» в перерыве матча с «Эвертоном»

Тен Хаг: я раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» в перерыве матча с «Эвертоном»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу команды в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«После такого начала игры мы были слишком спокойны, чувствовали себя слишком комфортно, и я раскритиковал команду в перерыве, потому что они думали, что мы уже победили. Вы не можете этого делать. Игра длится 95 минут, даже дольше. Я думаю, что было два раза по шесть минут из-за травм. Так что вы должны провести на поле 100 минут, проявлять инициативу во владении мячом и без него. Всегда», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

После 13 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка.

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