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Красивый гол Алехандро Гарначо через себя в матче чемпионата Англии «Эвертон» — «Ман Юнайтед» — гол года, премия Пушкаша

Вау! Игрок «Манчестер Юнайтед» повторил великий гол Руни
Григорий Телингатер
Игрок «Ман Юнайтед» повторил великий гол Руни
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Алехандро Гарначо в точности скопировал удар Уэйна.

Матч «Эвертон» – «МЮ» должен был войти в историю из-за перформанса фанатов. После того как с ливерпульской команды сняли 10 очков за нарушения финансовой отчётности, местные болельщики возмущались едва ли не всеми возможными способами (протестовали у офиса АПЛ, запустили самолёт с баннером во время матча «Сити» – «Ливерпуль», освистали начало матча, принесли тысячи листовок).

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 3'     0:2 Рашфорд – 56'     0:3 Марсьяль – 75'    

Однако эта игра войдёт в историю именно за счёт гола, который случился уже на третьей минуте. Алехандро Гарначо достаточно редко выходит в основе, но на этот раз появился с первых минут, чтобы сотворить шедевр. Диогу Дало сделал передачу с правого фланга.

Навес Диогу Дало на Алехандро Гарначо

Навес Диогу Дало на Алехандро Гарначо

Фото: Кадр из трансляции

Гарначо подстроился под навес (пришлось чуть пятиться) и в красивом прыжке пробил правой ногой. Мяч полетел точно в дальнюю девятку. Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Пикфорд прыгнул, но не смог дотянуться.

Удар Алехандро Гарначо

Удар Алехандро Гарначо

Фото: Кадр из трансляции

Забив гол, аргентинец перекрестился и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду – в прыжке развернулся и приземлился на расставленные ноги. Этот гол напомнил мяч, который забил за «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Правда, тогда, в феврале 2011 года, англичанин отличился в дерби с «Манчестер Сити». Хотя по сложности исполнения удара и технике нынешний гол ни в чём не уступил. В том числе по расстоянию до ворот.

Тот гол Руни признали лучшим в АПЛ за 20 лет. У гола Гарначо есть все основания, чтобы стать лучшим голом сезона в чемпионате Англии и получить премию Пушкаша за самый красивый гол года в мире.

Гарначо в общей сложности отыграл 72 минуты и его гол оказался победным. «МЮ» победил со счётом 3:0 – отличились ещё Рашфорд с пенальти и Марсьяль с игры. Команда Эрика тен Хага благодаря этой победе поднялась на шестое место в таблице, обойдя «Брайтон» и «Ньюкасл».

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