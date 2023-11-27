Альберто Джилардино: надеемся, Малиновский будет делать разницу

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино рассказал о требованиях, которые ставит перед украинским полузащитником Русланом Малиновским.

«Мы надеемся, что он будет делать разницу. Это мои требования. Малиновский должен определять судьбу эпизодов в определённых зонах, в атакующей фазе. Нам нужны его качество и его ударная нога. Мы на него рассчитываем», — цитирует тренера Pianeta Genoa 1893.

Нынешним летом Малиновский перешёл в «Дженоа» из «Марселя» на правах аренды. Итальянцы имеют право на выкуп украинского игрока.

Ранее Малиновский выступал за «Аталанту», «Шахтёр», «Зарю» и бельгийский «Генк». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Руслана составляет € 15 млн. Контракт с марсельским клубом рассчитан до лета 2026 года.