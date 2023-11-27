«Ювентус» и «Интер» забили одинаковые голы. А у Лаутаро уже 13 мячей за 13 туров

В центральном матче 13-го тура Серии А «Ювентус» принимал на своём поле «Интер». Гости с первых минут удивили стартовым составом. В качестве опорного полузащитника Аллегри выбрал 23-летнего Кавилью. Воспитанник «Ювентуса» ходил по арендам, но теперь дебютировал в основе родной команды, а Локателли остался на скамейке. Забегая вперёд, Кавилья из игры не выпадал, хотя и весь матч ему отыграть не дали.

В первом тайме команды обменялись голами, которые получились на удивление похожими. Сначала Кьеза убежал в быструю атаку, протащил мяч до штрафной и скатил под удар Влаховичу. Серб уверенно пробил в угол, а потом выдал целую сценку, празднуя гол. Сначала изобразил, будто не понимает, почему все радуются, потом показал жестом, мол, говорите про меня – я слушаю. После этого исполнил поклон перед фанатами и повторил свой жест, намекающий, видимо, на критику в его адрес.

Душан Влахович празднует гол Фото: Stefano Guidi/Getty Images

И практически сразу после этого Тюрам убежал на пространстве по флангу и прострелил на Лаутаро Мартинеса. Тому пришлось сделать манёвр, чтобы запутать соперника и сыграть на опережение. Затем последовал точный удар в дальний угол – 1:1.

Для аргентинца это 13-й гол за 13 туров Серии А – шикарный показатель. Лаутаро, самой собой, является лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата Италии. В свою очередь, Маркус Тюрам вернул себе лидерство в списке ассистентов (шесть голевых). И, кстати, сделал это на глазах отца, который пять сезонов отыграл именно за «Ювентус».

Лаутаро Мартинес празднует гол Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

А вот второй тайм получился куда менее зрелищным – много борьбы в центре поля и крайне мало моментов. Никто из соперников не готов был раскрываться. Тем более когда настолько явная тенденция к голам на контратаках.

Чуть оживил игру разве что выход Куадрадо в конце матча. Колумбиец после восьми сезонов в «Ювентусе» этим летом перешёл в «Интер». Болельщики в Турине встречали свистом не только его выход на поле, но и каждое касание мяча. Иногда после таких касаний буквально летели искры. На Хуане сфолили на жёлтую, и он сам в другом эпизоде получил предупреждение – единственное за 90 минут у «Ювентуса».

Костич в борьбе с Куадрадо Фото: Stefano Guidi/Getty Images

После этой ничьей «Интер» остался на первой строчке и сохранил два очка отрыва от «Ювентуса». У лидера Серии А в следующем туре ещё один топ-соперник – действующий чемпион Италии – «Наполи».