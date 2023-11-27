Ян Зоммер — о ничьей с «Ювентусом»: это важное очко, нам хватило качества сравнять счёт

Вратарь «Интера» Ян Зоммер высказался о ничьей с «Ювентусом» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

«Это важное очко. Во втором тайме обе команды не хотели ничего отдавать. «Ювентус» — команда, которая хорошо обороняется, и было важно быстро забить после того, как мы отстали. Вторая половина матча была тактической. Для вратаря очень приятно играть за такой защитой, как у нас, и мы всегда стараемся как можно больше мешать сопернику. Важно иметь хорошее взаимопонимание и быть компактным.

В случае с голом мы нашли идеальное решение для построения хода, а затем нам хватило качества, чтобы сравнять счёт», — приводит слова Зоммера официальный сайт «Интера».

После 13 туров «Интер» лидирует в Серии А с 32 очками. Второе место занимает «Ювентус» (30 очков), замыкает тройку «Милан» (26 очков).