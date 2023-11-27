Тормена получил сотрясение мозга после столкновения с Матвеем Сафоновым в матче с «Уралом»

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена получил сотрясение мозга в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3), столкнувшись с голкипером «быков» Матвеем Сафоновым в добавленное к первому тайму время. Об этом сообщает журналист Дон Алейшо в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, сроки восстановления футболиста на данном этапе неизвестны. В нынешнем сезоне 27-летний Тормена провёл 10 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не записал на свой счёт результативных действий. После поражения от «Урала» «Краснодар» опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперёд «Зенит».

В матче 17-го тура внутреннего первенства команда Владимира Ивича сыграет с «Оренбургом» на домашней арене. Матч состоится 3 декабря и начнётся в 16:30 по московскому времени.