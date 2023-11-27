Рудаков: провёл отличный сезон в Финляндии. Среди вратарей у меня лучшая статистика в лиге

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков оценил второй сезон в финской «Хонке» и четвёртый — в Финляндии. Ранее 27-летний футболист выступал на правах аренды за ХИК.

«Если брать чисто футбольную составляющую, сезон получился отличным. Мне удалось вырасти как игроку, и статистика это показывает. Мы с тренером вратарей после сезона сидели, смотрели цифры, насколько я спрогрессировал в таких компонентах, как построение игры, защита ворот. И пропущенных мячей набралось гораздо меньше, чем ожидаемых. В целом статистика по лиге лучшая. Я рад времени, проведённому в «Хонке». Все окружающие люди прекрасно ко мне относились.

Мы играли в финале Кубка Финляндии. Ещё я бы выделил два еврокубковых матча с «Тоболом». В личном плане мне оба удались. До последней минуты ответной встречи оставлял команду в игре. В конце могли сравнять и перевести матч в дополнительное время. К сожалению, не получилось», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.