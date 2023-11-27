«Нам сказали: клуб — банкрот». У вратаря из России возникли неожиданные проблемы в Европе

Воспитанник «Зенита» Максим Рудаков выдал отличный сезон-2023 в Финляндии. Сделал 11 «сухарей» и занял первое место в лиге по предотвращённым голам (6,88).Только конец у этой истории оказался невесёлым. Для всей «Хонки».

— 21 ноября твой клуб был объявлен банкротом. Первая реакция — шок? — интересуюсь у самого вратаря.

— Вообще, всё это началось ещё в октябре. У нас были важные матчи — плей-офф за выход в еврокубки. Интересный мини-турнир. Мы прошли по пенальти четвертьфинал, потом — полуфинал. И вот в конце месяца, перед решающими матчами сезона, нам впервые не выплатили зарплату. Кое-какие проблемы и в течение сезона возникали, но тут прозвучал по-настоящему серьёзный звонок, что в клубе что-то не так. Без предупреждения и объяснений. Мы проиграли первый финал 0:1, а после второго тренер сказал: «Скорее всего, это наш последний матч». Да нам и самим уже было понятно, что всё идёт не очень хорошо. У клуба была одна неделя, чтобы погасить долги перед командой и получить лицензию для участия в следующем сезоне. Руководство этого не сделало, а дней 10 спустя «Хонку» объявили банкротом. Всё очень быстро произошло.

— Задержки по зарплате большие были?

— Официально последним рабочим днём в «Хонке» у нас была прошлая среда. После этого всех уволили из клуба. Задолженность по зарплате на тот момент составляла два месяца. Плюс подвисли бонусы за выход в еврокубки в прошлом сезоне.

— Кто спонсировал «Хонку»?

— Частный инвестор. Владеет сетью фитнес-клубов в Хельсинки, ещё какой-то бизнес имеет. Как я понимаю, он не договорился с местными властями по строительству нового стадиона и заявил: «Раз так, вообще не буду спонсировать клуб». Сжёг мосты моментально, даже без разговоров с командой.

— Вы его хоть раз видели?

— За два года один раз виделись — на награждении за третье место.

— Но тебя же на мысль об уходе не только финансовые проблемы натолкнули?

— Нет-нет, я ещё раньше для себя понял, что нужно переходить на другой уровень, искать новые вызовы. Не хотелось сидеть на одном месте. Надо расти. В прошлом году я восстановил игровую практику, вернулся на хороший уровень, подрос. Второй сезон в «Хонке» провёл ещё лучше предыдущего, но принял решение выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. Только потом случилась эта ситуация. Мой выбор и банкротство клуба — не связанные между собой вещи. Просто стечение обстоятельств. Руководство и тренер были в курсе.

ФК «Хонка» Фото: Из личного архива Максима Рудакова

— Новость о банкротстве догнала уже в отпуске?

— Сезон закончился в начале ноября, но по расписанию нам положено было до конца месяца продолжать тренировки. О закрытии клуба объявили на собрании, хотя внутренне все уже были к этому готовы. Впервые со мной такое.

— Теперь будете судиться за заработанное?

— Местный профсоюз футболистов обещал нам помочь. Сейчас готовим документы. Думаю, какой-то процент нам вернут. Правда, непонятно когда.

— Концовка финского приключения оказалась подпорченной?

— Конечно, мне хотелось бы красивее уйти. Но получилось так, как получилось.

— Болельщики акций протеста не устраивали?

— Что-то покричали на стадионе, однако прямо-таки акций не было. Сам бренд «Хонка» будет жить, но в третьей лиге, под немного другим названием и с новым владельцем. Понятно, что и вливания в команду будут другие.

— Был какой-то прощальный ужин?

— Да, посидели, пообщались, сказали друг другу тёплые слова. Нас эта неприятная ситуация где-то даже сплотила. На поле все бились друг за друга. Ни про кого нельзя сказать, что нос повесил и бросил играть. Очень хорошо выглядели.

— Если бы не финансовые проблемы, как бы оценил второй сезон в «Хонке» и четвёртый — в Финляндии?

— Если брать чисто футбольную составляющую, сезон получился отличным. Мне удалось вырасти как игроку, и статистика это показывает. Мы с тренером вратарей после сезона сидели, смотрели цифры, насколько я спрогрессировал в таких компонентах, как построение игры, защита ворот. И пропущенных мячей набралось гораздо меньше, чем ожидаемых. В целом статистика по лиге лучшая. Я рад времени, проведённому в «Хонке». Все окружающие люди прекрасно ко мне относились.

— Что ещё можешь поставить себе в плюс в 2023 году?

— Мы играли в финале Кубка Финляндии. Ещё я бы выделил два еврокубковых матча с «Тоболом». В личном плане мне оба удались. До последней минуты ответной встречи оставлял команду в игре. В конце могли сравнять и перевести матч в дополнительное время. К сожалению, не получилось.

— Ты же был знаком с Евгением Башкировым по «Зениту»?

— Да-да, мы знакомы ещё с того момента, как я пришёл в дубль «Зенита». Женя уже был там. Он всё пытался-пытался мне забить в этом сезоне. Моментов у него было много. И в самой последней игре ему это удалось.

— Обидно было от земляка пропускать в плей-офф?

— Вратарю всегда обидно пропускать, без разницы — от кого.

— Поболтали до или после матча?

— Мы с ним в хороших отношениях, постоянно на связи. Конечно, и после игры пообщались.

— Как он там, всем доволен?

— Ну да, ВПС выдал великолепный сезон, и он шикарно сыграл. Я думаю, ему грех жаловаться.

— А тебя местные уже, наверное, как своего воспринимают?

— Без проблем, хорошо относятся.

— Легенду «Зенита» Михаила Бирюкова не вспоминают?

— Понятно, что молодые его не помнят, а от более взрослого поколения — слышал о нём.

— Что думаешь делать дальше?

— У меня ещё полгода контракта с «Ростовом». В любом случае технически я возвращаюсь в клуб. А дальше уже все вместе сядем и найдём оптимальное для меня решение. Какие-то разговоры, варианты уже есть, но пока без конкретики.

Максим Рудаков Фото: Из личного архива Максима Рудакова

— Допускаешь не только техническое, но и реальное возвращение в «Ростов»?

— Всё может быть. Не знаю, как сложится.

— С ребятами из «Ростова» на связи?

— Да, мы с Серёжей Песьяковым дружим.

— Жалуется на бесконечные переезды?

— У Сергея сильный характер. Не тот человек, который будет жаловаться.

— А тебя эти моменты не смущают?

— Меня — нет. Понятно, что приятного в этом мало, но парни же ездят и, несмотря на это, успешно провели прошлый сезон.

— Какой был самый долгий выезд в Финляндии?

— На Аландские острова. В пять утра выехали, в восемь — в порту. Дальше — на пароме. В районе обеда приезжаешь, пару часов отдыхаешь, играешь — и домой. В северные города — Ваасу, Сейняйоки — часов шесть на автобусе добирались. Перелёты там в принципе не практикуют.

— Возможность продолжения карьеры в Финляндии даже не рассматриваешь?

— В Финляндии достаточно хороший уровень футбола, ХИК в групповом этапе Лиги конференций играет, но, чтобы расти как спортсмену, нужно идти выше и дальше. По крайней мере — стараться.

— Приоритет — Европа?

— Хотелось бы, конечно, в Европу двигаться. Но это не самоцель. Когда появятся реальные предложения, смогу что-то более конкретное сказать.

— За чемпионатом России понемногу следишь?

— «Ростов» смотрю. «Зенит» — иногда. За остальными не особо слежу. Не эксперт, ха-ха.

— Хоть кто-то из друзей остался в «Зените»?

— Сашка Васютин. Дружим, общаемся.

— В последнее время он совсем не играет.

— К сожалению, да.

— Удивляет второе место родного «Зенита» (разговор состоялся до поражения «Краснодара» от «Урала». — Прим. «Чемпионата»)?

— Немного, конечно, удивляет, но у них ещё есть время. Думаю, «Зенит» сможет обогнать «Краснодар».

— Не веришь, что чемпион сменится?

— Лично я — нет, не верю. Я смотрел обзор игры «Зенита» с «Краснодаром», видел статистику. По-моему, «Зенит» сильнее был. Моё мнение: на дистанции Питер их опередит.