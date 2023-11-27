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Капитан «МЮ» Фернандеш назвал лучшим игроком матча с «Эвертоном» 18-летнего Майну

Капитан «МЮ» Фернандеш назвал лучшим игроком матча с «Эвертоном» 18-летнего Майну
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о первой игре в сезоне за основную команду 18-летнего полузащитника Кобби Майну. Напомним, «красные дьяволы» разгромили «Эвертон» (3:0) в выездном матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

«Кобби — лучший игрок матча с «Эвертоном». Для своего возраста у него так много сильных качеств. Он замечает многие вещи раньше других.

Кобби отлично обращается с мячом и никогда не ошибается. Он отлично выступил во вчерашнем матче. Очень хорошо!» — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Майну находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тысяч.

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