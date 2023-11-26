Гарначо — о голе «Эвертону»: не видел, как мяч зашёл в ворота, только услышал толпу

Футболист «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо прокомментировал свой забитый мяч в ворота «Эвертона» (3:0) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, 19-летний игрок забил первый гол манкунианцев ударом через себя.

«Честно говоря, я не могу в это поверить. Я не видел, как мяч зашёл в ворота, только услышал толпу. Я сказал: «Боже мой!» Это, безусловно, один из лучших голов, которые я забивал. Я очень счастлив.

Может ли этот гол стать лучшим мячом сезона? Да, сейчас всё ещё ноябрь, но, наверное, да», — сказал Гарначо в эфире Sky Sports.

После 13 туров АПЛ «Эвертон» имеет в своём в активе четыре балла, занимая 19-е место в таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 24 очка и расположился на шестой строчке.