Агент Конате: Мохамед хочет уйти из «Ахмата» за границу — готов уехать не только в Европу

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, заявил о желании своего клиента покинуть грозненский клуб.

«В данном случае далеко не всё решаю я. Важно понимать, что есть определённые сложности для иностранных клубов, потому что «Ахмат» — санкционный клуб. Европейские клубы не могут платить деньги «Ахмату». Не так всё просто, есть много нюансов.

Что касается желания самого Конате, то Мохамед хочет уйти из «Ахмата» за границу. Причём он готов уехать не только в Европу, чтобы «Ахмат» получил за него какие-то деньги», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Контракт игрока с грозненским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.